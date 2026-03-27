İran’dan ABD ve İsrail’e sert mesaj: "Bu kez denklem göze göz, dişe diş olmayacak. Bekleyin"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi tesislerine yönelik saldırılarının ardından sert ifadeler kullandı.

İRAN'DAN SERT MESAJ: "BİZİ DAHA ÖNCE BİR KEZ SINADINIZ"

Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizi daha önce bir kez sınadınız. Dünya, ateşle oynamaya ve altyapıya saldırmaya başlayan tarafın siz olduğunu bir kez daha gördü. Bu kez denklem göze göz, dişe diş olmayacak. Bekleyin. ABD bağlantılı ve siyonist rejimle ilişkili sanayi şirketlerinin çalışanları, can güvenliklerinin tehlikeye girmemesi için derhal iş yerlerini terk etsin" ifadelerini kullandı.

