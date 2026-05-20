İran'dan ABD'ye gözdağı: 'Çok fazla sürpriz olacak'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD’nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunarak, "Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak" dedi.

Ufuk Dağ

İran yönetiminden ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı tehditlerine yanıt niteliğinde bir açıklama geldi.

DÜŞÜRÜLEN F-35'İ HATIRLATTI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesine yönelik savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi’nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca hava aracının kaybedildiğini kabul ettiğini belirterek, "Güçlü silahlı kuvvetlerimizin, çok övülen bir F-35'i düşüren ilk güç olduğu doğrulandı" dedi. Ülkesine yönelik saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD’nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunan Arakçi, "Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak" ifadelerini kullandı.

