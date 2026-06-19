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İran'dan ABD’ye Lübnan mesajı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları hakkında, “ABD’nin mutabakat zaptının ilk maddesine bağlı kalmaması, hala İran halkının güvenini kazanma iradesine sahip olmadığını göstermektedir.” dedi.

İran'dan ABD’ye Lübnan mesajı

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve ABD’nin sorumluluğu hakkında açıklamada bulundu.

Ülke olarak sağlam bir şekilde ayakta olduklarını vurgulayan Azizi, “ABD’nin mutabakat zaptının ilk maddesine bağlı kalmaması, hala İran halkının güvenini kazanma iradesine sahip olmadığını göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

"BEDELİN İLK AŞAMASI"

Mutabakat zaptına ilişkin ihlallerin sürmesinin ağır bir bedeli olacağı uyarısında bulunan Azizi, ihlallere yönelik, akıllıca ve caydırıcı bir şekilde cevap verilmesinin söz konusu bedelin ilk aşaması olacağını söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran
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