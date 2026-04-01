HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan Arjantin'in kararına sert tepki: "ABD ve İsrail ile aynı çizgideler"

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun “terör örgütleri” listesine almasına İran'dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile eş zamanlı olarak alındığına dikkati çekilerek, Arjantin’in söz konusu ülkelerle aynı çizgide yer aldığı vurgulandı.

İran'dan Arjantin'in kararına sert tepki: "ABD ve İsrail ile aynı çizgideler"

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Arjantin tarafından terör örgütü listesine alınması kararı ile ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride söz konusu kararın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile eş zamanlı olarak alındığına dikkati çekilerek, Arjantin’in söz konusu ülkelerle aynı çizgide yer aldığı vurgulandı.

İran dan Arjantin in kararına sert tepki: "ABD ve İsrail ile aynı çizgideler" 1

"İRAN'IN KARARLILIĞINI ETKİLEMEYECEKTİR"

Arjantin tarafından alınan kararın ayrıca İran halkına yönelik bir hakaret niteliğinde olduğu ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun, İran’ın ulusal güvenliğinin sağlanması konusunda meşru bir kurum olduğuna dikkat çekilerek, “Arjantin'in, ABD ve Siyonist rejimi takip ederek İran silahlı kuvvetlerine yönelik ortaya koyduğu suçlamalar, İran’ın ulusal güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını etkilemeyecektir.” denildi.

Arjantin Cumhurbaşkanlığı Ofisi, salı günü yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Javier Milei’nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun “terör örgütleri” listesine dahil edildiğine dair kararı imzaladığını duyurmuştu.

İran dan Arjantin in kararına sert tepki: "ABD ve İsrail ile aynı çizgideler" 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.