İran'dan Arjantin'in kararına sert tepki: "ABD ve İsrail ile aynı çizgideler"

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Arjantin tarafından terör örgütü listesine alınması kararı ile ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride söz konusu kararın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile eş zamanlı olarak alındığına dikkati çekilerek, Arjantin’in söz konusu ülkelerle aynı çizgide yer aldığı vurgulandı.

"İRAN'IN KARARLILIĞINI ETKİLEMEYECEKTİR"

Arjantin tarafından alınan kararın ayrıca İran halkına yönelik bir hakaret niteliğinde olduğu ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun, İran’ın ulusal güvenliğinin sağlanması konusunda meşru bir kurum olduğuna dikkat çekilerek, “Arjantin'in, ABD ve Siyonist rejimi takip ederek İran silahlı kuvvetlerine yönelik ortaya koyduğu suçlamalar, İran’ın ulusal güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını etkilemeyecektir.” denildi.

Arjantin Cumhurbaşkanlığı Ofisi, salı günü yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Javier Milei’nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun “terör örgütleri” listesine dahil edildiğine dair kararı imzaladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA