İran'dan bir Hürmüz adımı daha: Geçiş ücretleri İran riyal ile ödenecek

İran devlet televizyonunda katıldığı programda konuşan Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçiş" için Meclisin hazırladığı yasa tasarısına değindi.

İRAN'DAN HÜRMÜZ KARARI: GEÇİŞLER İRAN RİYALİYLE OLACAK

Hürmüz Boğazı konusunda hazırlanan yasa tasarısının onaylanmasının ardından, Boğazın tamamen Silahlı Kuvvetlerin kapsamlı kontrolü altına gireceğini söyleyen Azizi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile işbirliği anlaşması imzalanabileceğini belirtti.

YASA TASARISI MECLİS'TE

Azizi, Meclis'te hazırlanan yasa tasarısında Boğaz'dan geçişler için alınması planlanan ücretlere işaret ederek, "Meclis'in hazırladığı yasa tasarısına göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretleri İran ulusal para birimi riyal ile ödenecek." ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA VEYA ÇİN YUANI İLE DE TAHSİL EDİLİYORDU

ABD basının haberine göre İran, Hürmüz'den geçen gemilerden geçiş ücretlerini kripto para veya Çin yuanı ile tahsil ettiği belirtilmişti. Bu yöntemle, ödemelerin ABD finans sistemi dışında yapılmasını sağlayarak yaptırımların uygulanmasını zorlaştırığı dile getirilmişti.

Kaynak: AA