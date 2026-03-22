İran'dan İsrail'e saldırı! Çok sayıda kent vuruldu: 200'den fazla ölü ve yaralı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta bombaların yoğun patladığı bir gece geride kaldı. İran İsrail'in 5 kentine saldırdı. Füze ve kamikaze İHA'larla yapılan saldırıda ağır yıkım yaşandı. İran, İsrail'in savunma sisteminin çöktüğünü belirterek 200'den fazla ölü ve yaralı olduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat’ın füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındığını bildirdi.

"SİYONİST SAVUNMA SİSTEMİ ÇÖKTÜ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 73’üncü dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı. Açıklamada, İsrail’in kuzeyi ve güneyi ile ABD’nin bölgedeki bazı askeri üslerinin, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat bölgelerindeki askeri tesisler ile güvenlik merkezleri, Siyonist ordunun savunma sisteminin çökmesinin ardından tam isabetle vuruldu. Ayrıca bölgede bulunan ABD’ye ait Ali el-Salem, el-Minhad ve El Dhafra hava üsleri de Fettah, Kadir ve Emad füzeleri ve kamikaze İHA’larla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

"200'DEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI"

Saldırıların ilk saatlerine ilişkin saha verilerine de yer verilen açıklamada, "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200’den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişmektedir ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir" denildi.
Kaynak: İHA

