HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan Lübnan'a destek İsrail'e rest: "Parmağımız tetikte..."

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta 40 gün geride kalmışken ABD Başkanı Donald Trump beklenmedik bir zamanda Tahran'la ateşkes üzerinde anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Ancak İsrail cephesi ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını öne sürerek ülkeye adeta ölüm yağdırdı. Dün gün boyu bombardıman altında tutulan Lübnan'da Hizbullah liderinin yeğeninin öldürüldüğü iddia edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise çok sert bir açıklamada bulundu!

28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes ilan edilmesinin ardından gözler bölgeye çevrilmişti. İsrail'in ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını ifade ederek saldırması ise İran'ı harekete geçirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan İsrail'e sert bir uyarı gelirken, Tahran cephesi 'Biraz daha bekleyin' notuyla bir animasyon paylaştı. İşte tüm detaylar!

PEZEŞKİYAN: "ELİMİZ TETİKTE"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırganlığı, ilk ateşkes anlaşmasının bariz bir ihlalidir. Bu, olası anlaşmalara yönelik aldatma ve bağlılık eksikliğinin tehlikeli bir işaretidir. Bu tür eylemlerin devamı, müzakereleri anlamsız kılacaktır. Parmaklarımız tetikte kalmaya devam ediyor. İran, Lübnanlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacaktır."

TAHRAN'DAN BEYRUT'A DESTEK: "BİRAZ DAHA BEKLEYİN"

İran medyası ise İsrail'in Lübnan'a saldırılarını konu alan yeni bir animasyon yayınlayarak Beyrut'a desteğini bildirdi.

Animasyonda şu ifadeler kullanıldı:

"Lübnan’ın kanı bizim kanımızdır. Çocukları bizim çocuklarımızdır. Lübnan’ı asla terk etmeyeceğiz.

Biraz daha bekleyin."

İSRAİL'DEN 'DEVAM EDECEĞİZ' MESAJI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlenen saldırılarda Hizbullah lideri Naim Kasım'ın sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin öldüğünü iddia etti.

Netanyahu, geçici ateşkese dahil edilmesi tartışılan Lübnan'a saldırıların süreceğini belirterek, “Gereken her yerde Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BEYRUT'A 100'DEN FAZLA SALDIRI

İsrail ordusu dün başkent Beyrut da dahil olmak üzere Lübnan’a eş zamanlı 100 saldırı düzenledi. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğüne göre İsrail ordusunun saldırılarında 254 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi de yaralandı.

Başkent Beyrut'un Korniş el-Mezra bölgesine düzenlenen saldırı sonucu bir bina tamamen yıkılırken, çevredeki yapılar da ağır hasara uğradı.

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Lübnan Hizbullah abd netanyahu Mesud Pezeşkiyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.