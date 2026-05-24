Yer: Sivas! Bayram tatili yolunca facia: 1 ölü 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Kayseri'den Malatya istikametine seyir halindeki N.K. idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Bayram tatili yolculuğunda kaza yapan aileden yolcu konumundaki Nazar Kapkaç hayatını kaybederken sürücü dahil 8 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır