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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Yangına müdahale devam ederken Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan çalışmalarla ilgili açıklama geldi. Ustaoğlu, "Şu ana kadar biz her iki yangına 5 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 16 itfaiye ile jandarma ve emniyetimizin araçlarıyla müdahale ediyoruz. Bunun yanında greyderler, dozerler ve 550 personelle yangınlara müdahalemiz devam ediyor dedi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Balıkesir in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor 1

BALIKESİR'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN: MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Bereketli Mahallesi'nde çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin samanlık bölümüne sıçradı.

Balıkesir in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor 2

Samanlıktaki yangını müdahaleyle söndüren ekipler, alevlerin çiftlik geneline yayılmasını engelledi.

Yangına çevre illerden ekipler de desteğe geldi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor 3

"TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına ilişkin Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen'den bilgi aldı.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kentte gün içinde 2 orman yangını meydana geldiği bilgisini veren Ustaoğlu, "Kepsut ilçemiz Sarıfakılar Mahallesi'nde de devam eden bir orman yangınımız var. Şu an oradan aldığımız son bilgi henüz kontrol altına alınmış değil ama etrafı çevrelenmiş. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde kontrol altına alınacağını bekliyoruz." dedi.

Balıkesir in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor 4

Ustaoğlu, Altıeylül ilçesindeki orman yangınına da havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirterek, ekili arazilerde ciddi zararın meydana geldiğini aktardı.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerin arazilerdeki zararları tespit edeceğini dile getiren Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar biz her iki yangına 5 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 16 itfaiye ile jandarma ve emniyetimizin araçlarıyla müdahale ediyoruz. Bunun yanında greyderler, dozerler ve 550 personelle yangınlara müdahalemiz devam ediyor. Hava kararıyor, bundan sonra beklentimiz ekiplerimizin önümüzdeki saatlerde karadan yangının etrafını çevirip kontrol altına alınması yönündedir. Vatandaşlarımız merak etmesinler, devletimiz yanlarındadır."

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de ekiplerin yoğun bir şekilde yangına müdahalesi olduğunu dile getirdi.

Canbey, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İnşallah tez zamanda yangının söndüğünü hep birlikte görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir orman yangını
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