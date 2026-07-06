Türk donanmasından Atlantik'in ötesinde güç gösterisi: TCG Oruçreis New York'ta

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Oruçreis, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi kapsamında ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen FLEETEX-250 tatbikatı sonrasında ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere New York'a ulaştı. Gemi Komutanı Deniz Kurmay Albay Kemal Varlı'nın davetiyle gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Türk basın mensupları gemiyi gezerek, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki modern savaş gemilerinden biri olan TCG Oruçreis, hizmete girişinden bu yana ilk kez ABD'ye liman ziyareti gerçekleştirdi. Gemi, Norfolk liman ziyareti ve FLEETEX-250 tatbikatının ardından 3 Temmuz'da New York'ta demirledi.

ABD'NİN 250'NCİ YIL KUTLAMALARINA KATILDI

TCG Oruçreis, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen International Naval Review-250 (INR-250) etkinliklerinde diğer ülkelerin savaş gemileriyle birlikte törenlere katıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen deniz unsurlarının yer aldığı etkinliklerde Türk bayrağı Hudson Nehri'nde gururla dalgalandı. Görev programı kapsamında New York'taki faaliyetlerini tamamlayacak olan TCG Oruçreis'in 8 Temmuz'da İrlanda'nın Dublin kentine hareket etmesi planlanıyor.

"TCG ORUÇREİS, TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN EN ÖNEMLİ SAVAŞ GEMİLERİNDEN BİRİDİR"

TCG Oruçreis Komutanı Deniz Kurmay Albay Kemal Varlı, yaptığı açıklamada geminin sahip olduğu kabiliyetlere ve modernizasyon sürecine dikkat çekerek, "TCG Oruçreis, Türk Deniz Kuvvetleri'nin mavi vatandaki caydırıcılığını ve operasyonel gücünü temsil eden en önemli savaş gemilerinden biridir. Bu değeri daha da artıran unsur ise, geminin yerli ve milli savunma teknolojileriyle kapsamlı şekilde modernize edilerek, geleceğin harekat ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesidir. 2025 yılında başarıyla tamamlanan Barbaros Yarı Ömür Modernizasyonu (B-YÖM), Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyenin en somut göstergelerinden biri olmuştur. Modernizasyon kapsamında TCG Oruçreis, gelişmiş savaş yönetim sistemi, yeni nesil radarlar, elektronik harp kabiliyetleri, sensörler, haberleşme altyapısı ve komuta-kontrol sistemleriyle donatılarak çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen bu kapsamlı dönüşüm, geminin harekat etkinliğini önemli ölçüde artırırken, dışa bağımlılığı da büyük ölçüde azaltmıştır. Bu modernizasyon yalnızca bir geminin ömrünü uzatan teknik bir çalışma değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı bağımsızlık vizyonunun güçlü bir yansımasıdır" dedi.

Albay Varlı, TCG Oruçreis'in NATO görevleri kapsamında Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirterek, "Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin unsurlarından TCG Oruçreis, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) bünyesindeki görevi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentini ziyaret etmektedir. Ziyaret, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında planlanmış olup, Türkiye'nin NATO içerisindeki etkin rolünü ve uluslararası deniz güvenliğine sağladığı katkıyı bir kez daha ortaya koymaktadır. NATO'nun denizlerdeki caydırıcılık ve kolektif savunma faaliyetlerinin önemli unsurlarından biri olan SNMG-1'de görev yapan TCG Oruçreis, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüksek harekât kabiliyetini, profesyonelliğini ve müttefik kuvvetlerle müşterek görev yapabilme yeteneğini başarıyla temsil etmektedir" dedi.

"TÜRK BAYRAĞI ATLANTİK'İN ÖTESİNDE GURURLA DALGALANIYOR"

Elektronik Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammed Salih Yarar da liman ziyaretlerinin askeri diplomasi açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Yarar, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en önemli limanlarından biri olan New York'ta gerçekleştirilen bu ziyaret, Türk Deniz Kuvvetleri'nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırırken, şanlı Türk bayrağının Atlantik'in ötesinde gururla dalgalanmasına da vesile olmaktadır. Liman ziyaretleri, yalnızca askeri diplomasi açısından değil, dostluk, iş birliği ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. TCG Oruçreis'in bu anlamlı görevde yer alması, Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini, NATO'ya olan güçlü katkısını ve küresel güvenliğe verdiği önemi açıkça göstermektedir. Aynı zamanda bu ziyaret, Türk Deniz Kuvvetleri'nin disiplinini, denizcilik kültürünü ve kurumsal gücünü uluslararası kamuoyuna tanıtmak için önemli bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞI NEW YORK'TA

ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında New York'ta gerçekleştirilen törenlerde yer alan TCG Oruçreis, hem NATO görevleri hem de askeri diplomasi faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'yi temsil etti. Atlantik'in ötesinde Türk bayrağını dalgalandıran gemi, modernize edilmiş sistemleri ve operasyonel kabiliyetleriyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin ulaştığı seviyeyi uluslararası platformda sergileme fırsatı buldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır