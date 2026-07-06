Otomobil takla atarak şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaza, akşam saat 21.50 sıralarında Urgan Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (19) idaresindeki 70 ACC 256 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı.

TAKLA ATAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kazada sürücü ile araçta bulunan K.Ö. (21) ve B.O. (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



3 KİŞİ YARALANDI

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır