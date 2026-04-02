İran Devrim Muhafızları Ordusu: "Keşm Adası'nın güneyinde savaş uçağı düşürdük"

Devrim Muhafızları Ordusu’nun yerel basında yer alan açıklamasına göre, hava savunma sistemleri Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası’nın güneyinde "ABD ve İsrail’e ait gelişmiş bir savaş uçağına" müdahale etti.

"BASRA KÖRFEZİ'NE DÜŞTÜ"

Vurulan uçağın Basra Körfezi’ne düştüğü belirtilen açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Öte yandan İran Devlet Televizyonu, savaş uçağının vurulma anına ilişkin görüntüleri yayımladı.

April 2, 2026

