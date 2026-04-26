İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'ın ardından geldiği Pakistan'da Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı.

İRAN-PAKİSTAN ARASINDA DİPLOMATİK TEMAS

İran basını ise, görüşmede ABD ile yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen arabuluculuk süreci, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İran'ın bu sürece ilişkin görüş ve şartlarının ele alınmasının beklendiğini aktardı.

Pakistan'daki temaslarını tamamlayan Arakçi, bir sonraki durağı olan Rusya'ya hareket etti.

