İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den Guterres ile BMGK’ya mektup

İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri ile BMGK üyesi ülkelere mektup yazdı.

Mektubu, İran’da barışçıl amaçlara hizmet eden nükleer santraller ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde bulunan Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılara dikkat çekmek için yazdığını söyleyen Erakçi, saldırıların radyoaktif kirlenmeye bağlı olarak insan ve çevre güvenliğini riske attığını belirtti.

Erakçi mektubunda, ülkesine 9 ay içerisinde ABD ve İsrail tarafından iki kez “savaş dayatıldığını” ve bu savaşlarda nükleer santrallerin hedef alındığını belirtti.

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

BMGK’nın ve UAEA’nın, İran’daki nükleer santrallere yönelik saldırıların tekrarlanmaması için çaba göstermediğini öne süren Erakçi, ABD’li yetkililerin özellikle Buşehr Nükleer Santrali’ne saldırıları normalleştirdiğini ve bunun da BMGK ile UAEA itibarını zedelediğini aktardı.

Erakçi, son olarak mektubunda, aktif olarak faaliyette olan Buşehr Nükleer Santrali çevresine sık sık saldırı düzenlenmesinin meydana getireceği tehlikeye dikkati çekti.

Abbas Erakçi, mektubun bir kopyasını da UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye iletti.

