HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in özellikle Filistin’deki katliamlarına dikkati çekerek, “İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku ciddi olarak zayıflatmıştır.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır"

Erakçi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17’inci Aljazeera Forumu’nda konuştu. İsrail’in yayılmacı politikalarının bölgedeki istikrarı olumsuz yönde etkileyerek güvensiz bir ortam meydana getirdiğini söyleyen Erakçi, “Eğer dünya barış ve istikrar istiyorsa, saldırganlığı ödüllendirmeyi bırakmalıdır.” ifadelerini kullandı. Tel Aviv yönetiminin Filistin'deki soykırımına dikkati çeken Erakçi, giriştiği her eylemin cezasız kalacağını ve uluslararası alanda hesap vermeyeceğini bilen İsrail’in yayılmacı planı için çevre ülkelerin askeri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal olarak zayıflatıldığını da dile getirdi.

"İsrail'e tanınan dokunulmazlık, uluslararası hukuk düzenini ciddi biçimde zayıflatmıştır. Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz" diyen Erakçi, İsrail’e karşı askeri ve ticari alanda yaptırım uygulanması gerektiğini ve somut adımlar atılmasını istedi.

“(URANYUM) ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETİ DEVAM ETMELİ”

Erakçi, 17. Aljazeera Forumu katılmak üzere gittiği Katar’da El Cezire televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail bombardımanın İran’ın nükleer kabiliyetini yok edemediğini öne süren Erakçi, “(Uranyum) Zenginleştirme faaliyeti devam etmeli ve bu bizim hakkımız. Ancak zenginleştirme (oranı) konusunda güven verici bir anlaşmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

ABD ile müzakereler için iyi bir başlangıç yaptıklarını savunan Erakçi, iki ülke arasında güven inşa edilebilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Füzeler asla müzakere konusu değil. Çünkü bu konu bizim savunmamıza yönelik.” değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır" 1

Erakçi, müzakerelerin her türlü tehdit ve baskıdan uzak bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD’den bu yönde bir yaklaşım beklediklerini yineledi.

Olası bir ABD saldırısı hakkında da konuşan Erakçi, "Washington’un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldırma imkanımız bulunmuyor. Ancak bölgedeki üsleri hedef alırız." uyarısında bulundu.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısı 19 Şubat'taGazze Barış Kurulunun ilk toplantısı 19 Şubat'ta
3 oğlunu kaybeden Gazzeli ressam acısını sanata yansıtıyor3 oğlunu kaybeden Gazzeli ressam acısını sanata yansıtıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.