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İran Genelkurmay Başkanı: "İsrail’e yönelik saldırıların şiddetini artıracağız"

İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail’e karşı saldırıları şiddetlendireceklerini belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı: "İsrail’e yönelik saldırıların şiddetini artıracağız"

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi’nin konuşması, devlet televizyonunda yayımlandı.

İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Musevi, ülkesinin tarihte saldırı ve işgale boyun eğmediğini ifade etti.

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"BU BÖLGELERİ TERK ETSİNLER"

"Şimdiye kadarki operasyonlar caydırıcılık içindi, yakında cezalandırıcı saldırılar başlayacak." ifadelerini kullanan Musevi, "İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar, Netanyahu’nun hayvani hırslarının kurbanı olmamak ve canlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler." uyarısında bulundu.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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