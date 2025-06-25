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İran'ın doğu ve güneydoğusunda hava sahası ulusal ve uluslararası uçuşlara yeniden açıldı

İsrail ile İran arasındaki ateşkesin ardından bölgedeki uçuşlarla ilgili yeni karar alındı. İran’ın doğu ve güneydoğusunda hava sahasının uçuşlara yeninde açıldığı bildirildi. Ülkenin kuzey, güney ve batısındaki tüm havaalanlarının ise ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapalı olduğunu ifade etti.

İran'ın doğu ve güneydoğusunda hava sahası ulusal ve uluslararası uçuşlara yeniden açıldı

İran devlet televizyonuna göre, Yol ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Mecid İhvan konuya ilişkin açıklama yaptı.

İhvan, ilgili kurumların onayı ile uçuşların kademeli olarak normale döndürülmesi ve uçuş güvenliğinin tam olarak sağlanması amacıyla ülkenin doğu ve güneydoğu bölgesinin uçuşlara açıldığını belirtti.

Bölgenin ulusal ve uluslararası transit uçuşlara açıldığını aktaran İhvan, Bocnord, Sebzvar, Meşhed, Bircend, Zabul, Zahidan, Seravan, Çabahar, İranşehr, Gonabad, Ciroft, Cask ve Serahs havaalanlarında uçuşların başladığı kaydetti.

İhvan, Tahran’daki İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanları dahil olmak üzere ülkenin kuzey, güney ve batısındaki tüm havaalanlarının ise ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapalı olduğunu ifade etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İran
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