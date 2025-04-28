HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran: İsrail'in herhangi bir eylemine yıkıcı karşılık veririz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki müzakerelere karşı çıkan İsrail'in ülkesine yönelik tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'dan yıkıcı bir karşılık göreceğini söyledi.

İran: İsrail'in herhangi bir eylemine yıkıcı karşılık veririz

Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran-ABD müzakere sürecine değinen Bekayi, iki ülke yetkilileri arasındaki dolaylı görüşmelerin 3 Mayıs'ta yapılacağını ve müzakere yerinin Umman tarafından açıklanacağını belirtti.

İran'ın müzakerelerde kırmızı çizgilerinin ne olduğu yönündeki bir soru üzerine Bekayi, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının korunması ve yaptırımların etkin şekilde kaldırılması olduğunu söyledi.

Bekayi, müzakerelerde, nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafı ülkelerin de yapıcı bir rol oynamasını beklediklerini söyledi.

UAEA YETKİLİLERİ TEKNİK GÖRÜŞMELER İÇİN TAHRAN'DA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin İran ile teknik müzakerelerde bulunmak üzere Tahran'a geldiğini bildiren Bekayi, "Heyet İran'a ulaştı ve bugün İranlı uzmanlarla teknik görüşmelerde bulunacak. Bunlardan biri de güvenlik önlemleri meselesi. İran, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili teknik ve hukuki inceleme yapmasını bekliyor." dedi.

Bekayi, Filistin'de İsrail'in sürdürdüğü soykırımla ilgili bir soru üzerine ise "Maalesef soykırım artarak devam ediyor. Filistin'in yıkımını hedefleyen acı dolu manzaralara tanık olduk. Her insanın ayağa kalkıp tepkisini dile getirmesi ve barışı sağlamakla görevli kurumların görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

PEZEŞKİYAN'IN AZERBAYCAN ZİYARETİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyarete ilişkin de bilgi veren Bekayi, "Bu gezi önemli ve aylardır emek veriliyor. Bu ziyaret, İran-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilir." ifadelerini kullandı.

Bekayi, ziyaret sırasında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra çeşitli alanlarda mutabakat zaptları imzalanacağını bildirdi.

"İSRAİL, DİKKATLERİ SOYKIRIMDAN BAŞKA YÖNE ÇEKMEK VE DİPLOMATİK SÜRECİ YOK ETMEK İSTİYOR"

İsrail'in, İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin olumsuz tutumu ve ülkesine yönelik tehditlerinin sorulması üzerine Bekayi, "İsrail yetkilileri iki hedefe ulaşmaya çalışıyor. Dikkatleri işgal altındaki Filistin'de devam eden soykırımdan başka yöne çekmek ve bölgedeki herhangi bir diplomatik süreci yok etmek amacıyla bu tür ifadeler kullanıyorlar. Elbette bu yetkililer, İran'a karşı herhangi bir maceraya atılmanın veya bir hatanın yıkıcı bir karşılıkla karşılanacağını herkesten daha iyi biliyorlar." diye konuştu.

İsrail'in uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten Bekayi, Tel Aviv'i destekleyen Batılı ülkelerin bu tutumlarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Bekayi, Pakistan-Hindistan gerginliğine ilişkin ise Cammu Keşmir'deki saldırıyı kınadıklarını ve iki ülkenin de İran'ın dostu olduğunu söyledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonları! 9 şüpheli yakalandıTekirdağ'da kaçakçılık operasyonları! 9 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüOsmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

Kapalı kapılar ardında söylediler

Kapalı kapılar ardında söylediler

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.