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İran İsrailli komutanın telefonunu hackledi! Yüzlerce gizli bilgi ve görüntü ele geçirildi

İranlı bir hacker grup, İsrail ordusunda Yahalom ismindeki muharebe biriminin komutanı Amiri Avivi'nin cep telefonunu hackledi. Avivi'nin telefonundan yüzlerce gizli belge ve görseli ele geçirdiği belirtilen grup, belgeler arasında İsrailli askerlerin gizli bilgileri dahil birçok önemli görüntü olduğunu belirtti.

İran İsrailli komutanın telefonunu hackledi! Yüzlerce gizli bilgi ve görüntü ele geçirildi

İranlı örgüt Hanzala'ya bağlı bir hacker grup, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunda özel bir muharebe istihkam birimi olan Yahalom ile ilgili gizli bilgilere erişim sağladığını belirtti.

İran İsrailli komutanın telefonunu hackledi! Yüzlerce gizli bilgi ve görüntü ele geçirildi 1

PERSONELLERİN GİZLİ BİLGİLERİ VE GÖREVLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Grup, Avivi’nin bir siber operasyonla hedef alındığını ve bu operasyon sayesinde birimin faaliyetleri, personeli ve görevleriyle ilgili bilgilere ulaşıldığını ifade etti.

İran İsrailli komutanın telefonunu hackledi! Yüzlerce gizli bilgi ve görüntü ele geçirildi 2

WANA'da (West Asia News Agency) yer alan habere göre, yüzlerce gizli belgeye ve İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ile küçük insansız hava araçları tarafından kaydedilmiş onlarca görüntüye sahip olduğunu iddia eden Hanzala, bu materyallerin bir kısmını da yayımladığını duyurdu.

İran İsrailli komutanın telefonunu hackledi! Yüzlerce gizli bilgi ve görüntü ele geçirildi 3

NETANYAHU AVIVI'Yİ ONURLANDIRMIŞTI

Grup, Avivi’nin İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan’daki operasyonlarındaki rolüne de değinerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Lübnan’daki bir bombalı saldırı operasyonuna katılımı nedeniyle daha önce Avivi’yi onurlandırdığını öne sürdü.

İran İsrailli komutanın telefonunu hackledi! Yüzlerce gizli bilgi ve görüntü ele geçirildi 4

Hanzala ayrıca, bazı hassas askeri bilgilerin kişisel cep telefonlarında depolandığını ve gerçekleştirilen operasyonla bu verilere erişim sağlandığını iddia etti.

İran İsrailli komutanın telefonunu hackledi! Yüzlerce gizli bilgi ve görüntü ele geçirildi 5

İran İsrailli komutanın telefonunu hackledi! Yüzlerce gizli bilgi ve görüntü ele geçirildi 6

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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