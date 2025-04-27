HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 25’e yükseldi, yaralı sayısı 800

İçerik devam ediyor

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda dün meydana gelen şiddetli patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken, yaralı sayısı 800’e ulaştı.

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamada bilanço ağırlaşıyor. Hürmüzgan Eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, yaptığı açıklamada, "Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Şu ana kadar ölenlerden yalnızca 10 kişinin kimliği tespit edilebildi. Bunlardan 8’i erkek, 2’si ise kadın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, patlamada yaralananların sayısının 800’e ulaştığını, 6 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

AA-20250426-37760926-37760924-IRANIN_BENDER_ABBAS_LIMANINDAKI_PATLAMADA_CAN_KAYBI_5E_YARALI_SAYISI_700E_YUKSELDI

YANGININ YÜZDE 80’İ SÖNDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanı İskender Mümini, Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Mümini, yangın söndürme operasyonlarının dün öğleden sonra başladığını ve Tahran başta olmak üzere çevre illerden yardım ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı.

AA-20250426-37760926-37760923-IRANIN_BENDER_ABBAS_LIMANINDAKI_PATLAMADA_CAN_KAYBI_5E_YARALI_SAYISI_700E_YUKSELDI

Yangının yüzde 80’inin söndürüldüğünü belirten Mümini, kalan kısmın ise birkaç saat içinde tamamen söndürüleceğini ifade etti.

(İHA)Bu içerik İHA tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale'de dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandıKırıkkale'de dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'ta tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü ağır yaralandıSinop'ta tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
patlama İran liman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekonomi anketinde AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

Ekonomi anketinde AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Beklenen tarih geldi çattı, silah bırakma noktaları bile hazır

Beklenen tarih geldi çattı, silah bırakma noktaları bile hazır

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.