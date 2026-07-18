İranlı yetkili: "ABD ile varılan mutabakat zaptındaki yükümlülükler askıya alındı"

Garibabadi, İran devlet televizyonuna ülkesinin mutabakat zaptına ilişkin tutumunu açıkladı.

ABD’nin, mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini ve tüm maddeleri askıya aldığını söyleyen Garibabadi, ülkesinin de mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını ve uygulamadığını belirtti.

Garibabadi ayrıca, mevcut durumda ülkenin savunulmasına odaklandıklarını vurguladı.

ABD’nin, yine müzakere aşamasında saldırılarına başladığını aktaran Garibabadi, ABD’nin bir kez daha saldırgan tutumun bir sonuç getirmeyeceğini anladığını ve gerekli cevabı aldığını savundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır