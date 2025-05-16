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İş insanına sevgili tuzağıyla gasp şoku: Yardımına koştu, önce darbedildi sonra soyuldu!

Adana’da 25 yaşındaki D.A. isimli bir kadın, cep telefonuyla aradığı 50 yaşındaki iş insanı sevgilisi M.T.’yi, “Zor durumdayım, yardıma ihtiyacım var” diyerek yanına çağırdı. Genç kadının 3 arkadaşı, apartmana gelen M.T.’yi darbedip, soyduktan sonra kaçtı. Kaçan şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalanırken, D.A. ise aranıyor.

İş insanına sevgili tuzağıyla gasp şoku: Yardımına koştu, önce darbedildi sonra soyuldu!

Adana'daki olay, 13 Mayıs saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İş insanı M.T.’yi, cep telefonuyla arayan sevgilisi D.A., “Zor durumdayım, yardım ihtiyacım var” diyerek, yanına çağırdı.

M.T., otomobiliyle D.A.’nın verdiği adrese gitti. Bu sırada apartmanın bahçesindeki çalıların arkasında saklanan D.A.’nın arkadaşları Mutlu U. (27), Muhammet K. (18) ve İ.Ç. (17), M.T.’yi darbedip, daireye çıkardı.

Burada M.T.’nin başına tabanca dayayan şüpheliler, cep telefonu, cüzdanı ve cebindeki 3 bin 500 lirayı gasbetti.

OTOMOBİL VE BANKA HESABINDAKİ PARAYI GASBETTİLER

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Silahlı şüpheliler, tehdit ettikleri M.T.’nin cep telefonundan banka hesabına girip, 10 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı. M.T.’yi ölümle tehdit eden şüpheliler, otomobilin torpido bölümündeki 600 bin lirayı da alarak, kaçtı.

Bölgedeki bir pastaneye sığınan M.T., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sağlık ekibinin ambulansta tedavi ettiği M.T., evine döndü.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

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Polis ekipleri, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Mutlu U., Muhammet K., İ.Ç. ile saklanmalarına yardım eden Mahmut E. (19) ve Yusuf B.’yi (28) gözaltına aldı.

Evdeki aramada, olayda kullandıkları tabanca, M.T.’nin güneş gözlükleri, kimlik ve banka kartları ele geçirildi. M.T.’yi olay yerine çağıran D.A. ise bulunamadı.

TUTUKLANDILAR

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mutlu U., Muhammet K. ile İ.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Mahmut E. ile Yusuf B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin, D.A.’yı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana iş insanı
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