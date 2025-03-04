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İş insanının önünün kesip kafasına silah dayadılar: 2 milyon TL haraç! "Telefonunu aç, ağabey seni arayacak"

04.03.2025 10:49
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Adana'da iş insanı E.U. (30) 28 Şubat'ta hayatının şokunu yaşadı. Kendisini arayan bir kişinin 2 milyon haraç tehdidine kulak asmayan E.U.'nun daha sonra otomobilinin önü kesildi. Başına silah dayayan şüpheliler iş insanına "Ağabey seni arayacak, telefonunu aç" dedi. Şüpheliler amacına ulaşamadı, 4 kişi baskınla yakalandı, aralarından ikisi serbest kaldı.

İş insanının önünün kesip kafasına silah dayadılar: 2 milyon TL haraç! "Telefonunu aç, ağabey seni arayacak"

İş insanı E.U'yu silahla tehdit edip 2 milyon lira haraç isteyen şüpheliler, E.U'nun bağırmasıyla kaçtı. Şüpheliler güvenlik kamerası görüntüleriyle yakayı ele verdi.

"BİZE 2 MİLYON LİRA VERECEKSİN YOKSA SONU KÖTÜ OLUR"

Olay, 28 Şubat'ta saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce iş insanı E.U.'yu telefonla arayan kişi, "Bize 2 milyon lira vereceksin. Yoksa sonu kötü olur" diyerek haraç istedi. E.U. bu parayı vermeyi reddetti.

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OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESTİLER: "TELEFONUNU AÇ"

Bunun üzerine M.A. ile E.E. otomobille evinin önüne gittikleri E.U.'nun otomobilinin önünü kesti. M.A., belinden çıkardığı tabancayı E.U.'nun başına dayayıp, "Ağabey seni arayacak, telefonunu aç" dedi. E.U.'nun bağırarak yardım istemesi üzerine M.A. ile E.E., otomobile binip, olay yerinden kaçtı.

SAKLANDIKLARI ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin saklandığı adresi belirleyen ekipler, 2 kişi ile onları azmettirdiği öne sürülen Mazlum O. ve olayda kullanılan otomobili kiralayan Samet İ.'yi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

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4 KİŞİ YAKALANDI, 2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen M.A. ile E.U., sorgularında, kendilerini Mazlum O.'nun azmettirdiğini, E.U.'nun göndereceği paradan pay vereceğini söylediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ile E.U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayla ilgilerinin olmadığını öne süren Mazlum O. ve Samet İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana haraç iş insanı
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