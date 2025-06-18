İş makinesi elektrik tellerine temas etti, 1 işçi yaralandı

Olay, merkeze bağlı Akçakale Mahallesi'nde Harşit Çayı üzerinde devam eden dere ıslahı çalışmasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, işçi Ramazan A. (29) beton dökme işlemi sırasında beton pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan ve iç kanama şüphesi bulunan Ramazan A. daha sonra Trabzon'a sevk edildi.

(İHA)