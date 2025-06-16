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İş makinesi operatörünü isyan ettiren olay! Arkadaşları görür görmez onu aramaya başladı: "Herkes şok olmuş"

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 çocuk babası iş makinesi operatörü Mustafa Kurşun, hakkında sosyal medyadan öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı. Kurşun, paylaşımları görenlerin kendisini araması ile durumdan haberdar oldu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Kurşun, "Arkadaşlarım cenaze ilanını görünce beni aramaya başladı. Herkes şok olmuş. Annemi, babamı arayıp onları da zor duruma sokacak bu paylaşımlardan artık bıktım." diyerek yaşadığı duruma isyan etti.

İş makinesi operatörünü isyan ettiren olay! Arkadaşları görür görmez onu aramaya başladı: "Herkes şok olmuş"

İlçenin Tozlu Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Kurşun hakkında sosyal medya üzerinden öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı. Paylaşımları görenlerin kendisini ve ailesini aramasıyla durumdan haberdar olan iş makinesi operatörü Kurşun, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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SOSYAL MEDYADAN ÖLDÜĞÜNÜ YAYDILAR!

İlanın verildiği birkaç gündür zor günler yaşadığını aktaran Kurşun şöyle konuştu:

"2 ay önce sosyal medyada sahte hesap açıp, önce hırsız diye paylaştılar. Eşimin, çocuklarımın fotoğraflarını ve numaramı da ekleyerek aramalarını istediler. Son olarak da 'Mustafa Kurşun vefat etmiştir' diye ilan verdiler.

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"BU PAYLAŞIMLARDAN ARTIK BIKTIM"

Arkadaşlarım cenaze ilanını görünce beni aramaya başladı. Herkes şok olmuş. Annemi, babamı arayıp onları da zor duruma sokacak bu paylaşımlardan artık bıktım. Bu kişi daha ne kadar beni ve ailemi hedef alacak bilmiyoruz. Ekranlarda fotoğraflarımıza kadar paylaşıp, zor durumda kalmamıza neden oluyor. İnşallah mahkemede cezasını çeker" dedi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mersin
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