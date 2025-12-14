HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İş yeri açılışında yapılan indirim izdihama sebep oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir iş yerinin açılışı için yapılan indirim izdihama dönüştü.

İş yeri açılışında yapılan indirim izdihama sebep oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir iş yerinin açılışı için yapılan indirim izdihama dönüştü. Vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

İş yeri açılışında yapılan indirim izdihama sebep oldu 1

Edinilen bilgiye göre, Çorum’un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’n de açılan bir iş yerinde, açılışa özel 19 farklı ürünün 19 liradan satışa sunacağını duyuruldu. kapıların açılması gecikince "aç, aç" diye slogan attı. İş yerinin önündeki yolun kapanması sebebiyle polis ekipleri vatandaşlara sık sık ikazda bulundu.
Daha sonra kepenklerin açılması üzerine vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşların ezilmemek için zor anlar yaşadığı açılış adeta izdihama dönüştü.

İş yeri açılışında yapılan indirim izdihama sebep oldu 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Zonguldak! "Eşime neden baktın" kavgasında kan aktıYer: Zonguldak! "Eşime neden baktın" kavgasında kan aktı
Trafikten kaçan dolmuş şoförü 200 metre ters şeritte gittiTrafikten kaçan dolmuş şoförü 200 metre ters şeritte gitti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.