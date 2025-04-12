İş yerine giren ebabil koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahale etti!

Antalya'nın Serik ilçesinde girdiği iş yerindeki Mevlüt Aslan'ın koluna yapışıp bırakmayan ebabil, veteriner müdahalesiyle ayrılıp, Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

BİTKİN HALDE BULDU

Serik'te emlakçı Mevlüt Aslan, sabah geldiği iş yerine giren ebabilin bitkin halde durduğunu fark etti. Mevlüt Aslan'ın doğaya bırakmak istediği kuş koluna konduktan sonra ayrılmadı.

KOLUNDA KUŞLA VETERİNERE GİTTİ

Aslan, kolunda kuşla veterinere gitti. Ebabil, veteriner hekimin müdahalesi sonrası Aslan'ın kolundan ayrıldı. Ebabil daha sonra Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"KOLUMA YAPIŞTI"

Mevlüt Aslan, "Sabah iş yerimi açtığıma ebabili gördüm. Alıp dışarıya bırakmak isterken koluma yapıştı. Hiçbir şekilde bırakmadı. Ebabili rüyada görmek bile hayra yorumlanırmış ama bu şekilde koluma yapıştı.

Bunun ne anlama geldiğini bilemiyorum. Bu kuş havada uçarak beslenirmiş, uçarak çiftleşirmiş aşağıya indiği anda kalkamazmış zaten. O nedenle yüksek bir yerden tekrar uçurmaya çalışacağız.

KURAN-I KERİM'DE ADINA YER VERİLEN NADİR KUŞ

Ebabiller, Kuran-ı Kerim'de adına yer verilen nadir kuşlardır. Bu kuşlar Fil Suresi'nde yer almaktadır. O nedenle sağlıklı bir şekilde tekrar doğaya salmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır