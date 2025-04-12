HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İş yerine giren ebabil koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahale etti!

İçerik devam ediyor

Antalya'da bir ebabil girdiği iş yerindeki adamın koluna yapışıp bırakmayınca yetkililere haber verildi. Ebabil, veteriner müdahalesiyle ayrılıp, Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde girdiği iş yerindeki Mevlüt Aslan'ın koluna yapışıp bırakmayan ebabil, veteriner müdahalesiyle ayrılıp, Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

BİTKİN HALDE BULDU

IS-YERINE-GIREN-EBABIL-KOLUNU-BIRAKMADI_655633_194277

Serik'te emlakçı Mevlüt Aslan, sabah geldiği iş yerine giren ebabilin bitkin halde durduğunu fark etti. Mevlüt Aslan'ın doğaya bırakmak istediği kuş koluna konduktan sonra ayrılmadı.

KOLUNDA KUŞLA VETERİNERE GİTTİ

IS-YERINE-GIREN-EBABIL-KOLUNU-BIRAKMADI_655637_194277

Aslan, kolunda kuşla veterinere gitti. Ebabil, veteriner hekimin müdahalesi sonrası Aslan'ın kolundan ayrıldı. Ebabil daha sonra Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"KOLUMA YAPIŞTI"

IS-YERINE-GIREN-EBABIL-KOLUNU-BIRAKMADI_655636_194277

Mevlüt Aslan, "Sabah iş yerimi açtığıma ebabili gördüm. Alıp dışarıya bırakmak isterken koluma yapıştı. Hiçbir şekilde bırakmadı. Ebabili rüyada görmek bile hayra yorumlanırmış ama bu şekilde koluma yapıştı.

IS-YERINE-GIREN-EBABIL-KOLUNU-BIRAKMADI_655634_194277

Bunun ne anlama geldiğini bilemiyorum. Bu kuş havada uçarak beslenirmiş, uçarak çiftleşirmiş aşağıya indiği anda kalkamazmış zaten. O nedenle yüksek bir yerden tekrar uçurmaya çalışacağız.

KURAN-I KERİM'DE ADINA YER VERİLEN NADİR KUŞ

IS-YERINE-GIREN-EBABIL-KOLUNU-BIRAKMADI_655635_194277

Ebabiller, Kuran-ı Kerim'de adına yer verilen nadir kuşlardır. Bu kuşlar Fil Suresi'nde yer almaktadır. O nedenle sağlıklı bir şekilde tekrar doğaya salmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in tavrından ABD de rahatsızİsrail'in tavrından ABD de rahatsız
Kuzey Makedonya ile Kosova ortak sınır kapısı uygulamasına başladıKuzey Makedonya ile Kosova ortak sınır kapısı uygulamasına başladı

Anahtar Kelimeler:
antalya Serik Ebabil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

DEM Parti heyetinden yeni hamle

DEM Parti heyetinden yeni hamle

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

Fenerbahçe çıldırdı! Tam 100 milyon Euro..

Fenerbahçe çıldırdı! Tam 100 milyon Euro..

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.