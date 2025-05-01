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İş yerini kurşunlayan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İş yerini kurşunlayan 2 kişi gözaltına alındı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Medrese Aralığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen İ.A. (29) ve U.D. (25), A.A.’ya ait iş yerine tüfekle 4 el ateş ettikten sonra geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonla, olayda kullanılan tüfekle birlikte iki zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, kurşunlama sonrası olay yerinde çıkan kavgada E.Ö. isimli şahsın, Muhammet Ali Özdemir’in (26) kafasında şişe kırması sonucu Özdemir ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammet Ali Özdemir, buradaki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra
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