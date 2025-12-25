İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, yangın, İsmet İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Şantiye işçilerinin yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır