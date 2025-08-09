HABER

Işık ihlali için buldukları yöntem şaşırttı! Başka bir aracın kamerası kaydetti

Düzce’de kırmızı ışık ihlali yapmak için arkadaşından yardım isteyen sürücü araç içi kamerasına yakalandı. Sürücünün güldüren halleri ile ışık ihlali yaptığı anlar an be an kaydedildi.

Işık ihlali için buldukları yöntem şaşırttı! Başka bir aracın kamerası kaydetti

Olay, Çoban kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kavşağın en ön kısmına gelen motosiklet sürücüsü ışıkta beklemeye başladı.

Işık ihlali için buldukları yöntem şaşırttı! Başka bir aracın kamerası kaydetti 1

Bu esnada ışıkta beklemek istemeyen sürücü arkasında oturan arkadaşından ışık ihlali cezası yememek için plakayı kapatmasını istedi.

Işık ihlali için buldukları yöntem şaşırttı! Başka bir aracın kamerası kaydetti 2

Arkadaşı sürücünün isteğini kırmayarak ceza yememek için elindeki çanta ile plakayı kapattı.

Işık ihlali için buldukları yöntem şaşırttı! Başka bir aracın kamerası kaydetti 3

Plakanın kapandığını düşünen motosiklet sürücüsü kırmızı ışık ihlalini gerçekleştirerek yoluna devam etti. Bu anlar ışıkta bekleyen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Işık ihlali için buldukları yöntem şaşırttı! Başka bir aracın kamerası kaydetti 4

Görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne iletilince motosiklet sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden 2 bin 168 lira para cezası yazıldı.

(İHA)

