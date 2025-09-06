HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, takla attı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde alkollü sürücü ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarparak, takla attı. Kazada yaralanan olmazken, 2.14 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konularak, cezai işlem uygulandı.

Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, takla attı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarında meydana gelen trafik kazasında; M.Ö. yönetimindeki 38 LE 072 plakalı otomobille ışıkta bekleyen 38 ALL 197 plakalı otomobile arkadan çarparak, takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun bir kısmını kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.Ö. ve yolcu olan eşine müdahale etmek istedi. M.Ö. ve tedaviyi kabul etmezken, yapılan kontrollerde M.Ö.’nün 2.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.Ö.’nün ehliyetine 6 ay el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL idari para cezası yazıldı. Otomobiller çekici ile kaldırıldı.

Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, takla attı 1

M.Ö. ifadesi alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, takla attı 2

Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, takla attı 3

Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, takla attı 4

Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, takla attı 5

Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, takla attı 6

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...
Warner Bros.'dan yapay zekaya dev tazminat davası!Warner Bros.'dan yapay zekaya dev tazminat davası!

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Babası gibi şehit oldu

Babası gibi şehit oldu

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm!

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm!

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.