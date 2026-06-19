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İşitme kaybı nedeniyle hastaneye gitti: Kulağından çıkan şaşırttı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan çiftçi Ali Demir’in kulağında yaşadığı ağrı ve işitme kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede, şikayetlerinin nedeninin kulağına kaçan Japon böceği olduğu ortaya çıktı.

İşitme kaybı nedeniyle hastaneye gitti: Kulağından çıkan şaşırttı

Alaşehir'de çiftçilikle uğraşan 41 yaşındaki Ali Demir, son günlerde kulağında artan ağrı ve işitme kaybı yaşaması üzerine Salihli’deki özel bir hastaneye gitti.

KULAĞINDAN ÖLÜ JAPON BÖCEĞİ ÇIKTI

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından yapılan muayenede, hastanın sol kulağında ölü bir Japon böceği bulunduğu tespit edildi.

İşitme kaybı nedeniyle hastaneye gitti: Kulağından çıkan şaşırttı 1

"KULAĞIMDA İŞİTME KAYBI VE AĞRI HİSSETTİM"

Opr. Dr. Türkyılmaz’ın müdahalesiyle böcek başarılı bir operasyonla çıkarılırken, Ali Demir yaşadığı ilginç olayı anlattı. Bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşündüğünü belirten Demir, "Gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse kulağımdaki rahatsızlığın nedeni Japon böceğiymiş. Ölü böcek, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından çıkarıldı" dedi.

İşitme kaybı nedeniyle hastaneye gitti: Kulağından çıkan şaşırttı 2

MÜDAHALE ETMEK YERİNE SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz ise özellikle yaz aylarında kulak içerisine böcek kaçması gibi vakalarla sık karşılaştıklarını belirterek, benzer durumlarda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa böcek
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