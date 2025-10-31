HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

İşitme testi nedir, nasıl uygulanır?

İşitme duyusu, insanın çevresiyle iletişim kurmasını sağlayan en temel duyulardan biridir. Fakat bazı durumlarda sesleri eskisi kadar net duyamamak ya da anlamakta zorlanmak işitme kaybının belirtilerinden olabilir. Bu sorun yalnızca yetişkinlerde değil çocuklarda da sıkça görülebilir. Bu noktada işitme testi yaptırılması gereklidir. Peki, işitme testi nedir, nasıl uygulanır?

İşitme testi nedir, nasıl uygulanır?
Defne Vera Şahin

İşitme kaybı olduğundan şüphelenen kişilerin bir kulak burun boğaz uzmanına başvurarak odyometri testi yaptırması oldukça önemlidir. Odyometri kulak sağlığında işitme duyusunu değerlendirmek için kullanılan bilimsel bir testtir. Bu test sayesinde kişinin hangi frekanstaki sesleri duyabildiği, hangi sesleri duymakta zorlandığı ya da işitme kaybının hangi türde olduğu belirlenir.

İşitme testi nedir, nasıl uygulanır?

Odyometri testi kişinin seslere karşı duyarlılığını ölçerek işitme yetisini değerlendirmeye yarayan bilimsel bir testtir. Bu test sayesinde bireyin ne kadar iyi duyabildiği, hangi frekanstaki sesleri algılamakta zorlandığı ve işitme kaybının neden olduğu hakkında detaylı bilgi elde edilir.

Odyometri duyup duymamak sorusuna yanıt vermekle beraber işitme kaybının iletim tipi mi yoksa sensörinöral tipte mi olduğunu belirler.

İletim tipi işitme kaybı ve sensörinöral işitme kaybı

İletim tipi işitme kaybı dış kulak ya da orta kulakta sesin iç kulağa iletilmesini engelleyen bir problem olduğunda görülür. Örneğin kulak kiri birikimi, kulak zarı delinmesi ya da orta kulak iltihabı bu tür bir işitme kaybına neden olabilir.

Sensörinöral işitme kaybı ise iç kulaktaki sinir hücreleri ya da işitme siniri zarar gördüğünde oluşur. Bu sorun genellikle yaşa bağlı duyma azalması, uzun süre gürültüye maruz kalma, ilaçlar ya da genetik faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir. Odyometri testi her iki işitme kaybı türünü de birbirinden ayırmada oldukça önemli bir değerlendirmedir.

Odyometri testi işitme duyusunu doğru bir şekilde değerlendirebilmek için özel tasarlanmış sessiz bir odada yapılır. Bu oda içerisinde dışarıdan gelen seslerin ölçümü etkilememesi için ses yalıtımı bulunur. Test esnasında kişiye kulaklık takılır ve bu kulaklıklardan farklı frekans ve yoğunluklarda sesler duyulur.

Kişiden her bir sesi duyduğunda elindeki butona basarak tepki vermesi istenir. Bireyin verdiği tepkiler uzman tarafından kaydedilerek işitme düzeyi grafiğe geçirilir. Bu grafik ise odyogram olarak adlandırılır. Odyogram işitme kaybının derecesini net bir şekilde gösterir.

Odyometri esnasında her iki kulak da birbirinden bağımsız bir şekilde test edilir. Bu sayede, bir kulakta diğerine göre daha fazla işitme kaybı olup olmadığı anlaşılabilir. Test esnasında kullanılan sesler hem çok düşük hem de çok yüksek frekanslardan oluşur. Dolayısıyla fısıltı kadar hafif bir sesten yüksek bir alarm sesine kadar geniş bir aralık değerlendirilir.

Ses frekans değerleri Hertz cinsinden, sesin şiddeti ise desibel birimiyle ölçülür. Teste başlandığında ilk olarak düşük frekanslı sesler verilir. Test uygulanan kişi sesi duyana kadar sesin şiddeti kademeli olarak artırılır. Böylece kişinin hangi ses aralığında işitme zorluğu yaşadığı net bir şekilde tespit edilmiş olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Küçük çocuğa taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Duyan gelip darbetti'Küçük çocuğa taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Duyan gelip darbetti
İnternetin ilk dönemlerinde yayılan ilginç şehir efsaneleriİnternetin ilk dönemlerinde yayılan ilginç şehir efsaneleri

Anahtar Kelimeler:
işitme kaybı Kulak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.