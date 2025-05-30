HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İşkence, molotof kokteylli ve tabancalı saldırı, uyuşturucu... Her şey var: 'Acımasızlar' balonu patladı

İzmir'de 'Acımasızlar' olarak kendilerini tanıtan suç çetesi hakkındaki davada yeni gelişme yaşandı. Çete hakkında uyuşturucu sattıklarına yönelik ihbarda bulunan Engin G.'yi darp eden ve sonrasında başında sigara söndüren çete üyelerinden 8'i için 58'er yıla kadar hapis istendi. Cani çete üyelerinin Engin G.'nin kafasında söndürdüğü sigara silahtan sayıldı.

İşkence, molotof kokteylli ve tabancalı saldırı, uyuşturucu... Her şey var: 'Acımasızlar' balonu patladı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'uyuşturucuya savaş açtık' mottosuyla gezen ve kendilerini 'Acımasızlar' diye tanıtan suç örgütüne yönelik 29 Mayıs'ta operasyon gerçekleştirmişti. 10 şüphelinin gözaltına alındığı olayın detayları ise kan dondurucu çıktı. Kendilerini ihbar eden kişileri alıkoyup darbettikleri, bununla da kalmayıp farklı kişilerin de evlerine molotof kokteyli ve tabancayla saldırdıkları ortaya çıkan çete üyeleri hakkında mahkemeden karar çıktı.

AW446256_01

58'ŞER YIL HAPSİ İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından Acımasızlar çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Screenshot_1

Sanıklar Ahmet Can Karasu (19), Azad Yılmaz (19), Bedirhan İbrahim Yıldırım (22), Emrah Karasu (36), Eray Yılmaz (37), Ömer Değirmen (20), Eren Bayar (25) ve İbrahim Karasu (21) hakkında 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma', 'hukuka aykırı şekilde kişisel verileri kaydetmek', 'hakaret', 'nitelikli tehdit' suçlarından dava açıldı.

Screenshot_2

11 sayfalık iddianamede 8 çete üyesinin 28 yıl 3 aydan 58'şer yıla kadar hapsi istendi. İddianame sigara izmariti silah sayıldı.

Screenshot_3

İHBAR ETTİKLERİ İÇİN ALIKOYUP İŞKENCE YAPMIŞLAR

Çete üyesi Eren Bayar'ın (25) işyeriyle ilgili 17 Ekim 2024'te uyuşturucu ve silah olduğu yönünde ihbar yapıldığı, yapılan baskında silah ve uyuşturucu bulunduğu, örgüt mensuplarının ihbarı yapanların Engin G., Muhittin A. olduğunu düşünerek çeşitli eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Screenshot_4

Bornova ilçesinde sanıkların 22 Ekim 2024'te Engin G. ve Muhittin A.'yı zorla bir eve götürüp, tekme tokat dövdüğü, Engin G.'nin kafasında sigara söndürülerek işkence edildiği belirtildi.

Screenshot_5

Çete üyeleri daha sonra Engin G. ile Muhittin A.'nın cep telefonlarını ve 3 bin 700 lira parasını gasp edip, 'sizi öldüreceğiz' diyerek de tehditte bulundu.

Screenshot_6

İŞKENCEYİ KAMERAYA ALIP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Çete üyeleri Engin G. ile Muhittin A.'ya darp ve işkence yaptıkları anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Screenshot_7

Bu video kayıtlarını mahallede yaşayan vatandaşlara ve birbirlerine gönderen sanıkların görüntüleri sosyal medyadan da paylaştıkları belirlendi.

Screenshot_8
Darp ve işkenceye maruz kalan Engin G. ile Muhittin A., ihbarı kendilerinin yapmadığını, ihbarı Kader A.'nın yaptığını söyledi.

Screenshot_9

MOLOTOF KOKTEYLİ VE TABANCALI SALDIRI

Sözde 'uyuşturucuya savaş açtık' söylemiyle etrafta gezen çete üyelerinin daha sonra Kader A.'nın evine saldırı düzenlediği molotof kokteyli atıp, tabanca ile ateş ettikleri belirlendi.

Screenshot_10

Kaynak: Sabah

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç kadın herkesin gözü önünde tetiğe bastıGenç kadın herkesin gözü önünde tetiğe bastı
Bodrum'da korkunç olay! Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı...Bodrum'da korkunç olay! Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı...

Anahtar Kelimeler:
İzmir işkence uyuşturucu çete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü!

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü!

Sahnede neye uğradığını şaşırdı! O anlar çok korkuttu

Sahnede neye uğradığını şaşırdı! O anlar çok korkuttu

6 bin yıl önce yaşamış yeni bir insan grubu keşfedildi! "Bu beklenmedik bir durum"

6 bin yıl önce yaşamış yeni bir insan grubu keşfedildi! "Bu beklenmedik bir durum"

Bodrum'da korkunç olay! Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı...

Bodrum'da korkunç olay! Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı...

Sır olay! Metruk binada siyah poşetler içerisinde 3 insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu

Sır olay! Metruk binada siyah poşetler içerisinde 3 insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu

Pistte oluşan çatlak panik yarattı: "Uçuş trafiğine kapatılmıştır"

Pistte oluşan çatlak panik yarattı: "Uçuş trafiğine kapatılmıştır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.