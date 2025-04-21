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İskenderun’da aranan 5 kişi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle aranan 5 kişi yakalandı.

İskenderun’da aranan 5 kişi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle aranan 5 kişi yakalandı.

İskenderun’da aranan 5 kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde yapılan çalışmada; kasten yaralama suçundan 10 AY hapis cezası bulunan A.A., basit yaralama suçundan 6 ay hapis cezası bulunan M.E., seyirden yasaklı kişilerin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetine müracaat etmemesi suçundan yakalama emri ve 600 TL adli para cezası bulunan E.T., cinsel istismar olayının şüphelisi M.B. ve kasten yaralama olayının şüphelisi M.E.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan A.A. ve M.E. tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay
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