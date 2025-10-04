İskenderun’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde A.Y. isimli şahsın Meydan Mahallesindeki konteynerinde yapılan aramada; 2 parça halinde daralı 34 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, M.O. isimli şahsın Moderen Evler mahallesindeki ikametinde ve aracındaki aramada; 2 parça halinde daralı 185 gram Esrar, 283 Adet Captagon ele geçirildi.

2 şahısta yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır