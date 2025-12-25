HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İskenderun’da asayiş operasyonu; 5 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan hapis cezası ile aranan 5 şüpheli tutuklandı.

İskenderun’da asayiş operasyonu; 5 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E., kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.S. ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.A., kaçakçılık suçundan 1 yıl hapis cezasıyla aranan A.D., evli olmasına rağmen başkasıyla evlenme işlemi yaptırmak suçundan 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B. adlı 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

İskenderun’da asayiş operasyonu; 5 tutuklama 1

İskenderun’da asayiş operasyonu; 5 tutuklama 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görselini gördü, yapay zeka tuzağına düştüCumhurbaşkanı Erdoğan'ın görselini gördü, yapay zeka tuzağına düştü
Araçtan kurşun yağdıran zanlı tutuklandıAraçtan kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.