İskenderun’da hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun İlçesinde nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri satın alınması taşınması bulundurması suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan K.İ., Ruhsatsız silah ve mermileri satın alma ve bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan A.G., mühür bozma suçundan 5 ay hapis cezası bulunan B.K. ile basit yaralama suçundan aranan M.O. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına landı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

İskenderun
