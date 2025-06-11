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İskoç politikacı Flynn, bağımsız İskoçya'nın İsrail ile ilişkileri keseceğini söyledi

İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, bağımsız bir İskoçya'nın İsrail ile ilişkilerini kesip büyükelçiliğini kapatacağını söyledi.

İskoç politikacı Flynn, bağımsız İskoçya'nın İsrail ile ilişkileri keseceğini söyledi

Flynn, İngiltere'de podcast yayınında, SNP yönetiminde bağımsız bir İskoçya'nın İsrail'le nasıl ilişki içinde olacağını değerlendirdi.

"Şu an yaptıkları gibi ısrarla sivilleri öldüren insanlarla nasıl ilişki kurulacağını anlamakta güçlük çekiyorum." diyen Flynn, dünyadaki birçok ülke gibi İskoçya'nın da kırmızı çizgileri bulunduğunu söyledi.
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İngiltere Parlamentosunda Dışişleri Bakanı David Lammy ve Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in İsrail'e karşı yaptığı açıklamalara değinen Flynn, "Tanrı bilir kaç kere Avam Kamarasında bu konudaki konuşmaları dinledim. Lammy ve Falconer, 'Bunu yapacağız, şunu yapacağız, en sonunda şunları yapacağız.' diyor. Ardından da '(İsrail) bizi dinlemiyor.' diyorlar. Sizi dinlemiyorlarsa dikkatlerini çekecek bir şey yapın." diye konuştu.

İSRAİL'İ ZİYARET SORUSUNU YANITLADI

Flynn, İskoçya'nın bağımsız olması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini, büyükelçiliğini de kapatacağını belirtti.

İngiltere'nin İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara karşı duruşunun uzun süredir çok zayıf olduğuna işaret eden Flynn, SNP milletvekillerinin İsrail'i ziyaret edip etmeyeceği yönündeki soruya, "İsrail'i ziyaret etmenin akıllıca olmadığını düşünüyorum. Muhtemelen birkaç ay önce (İsrail'e alınmayan ve sınır dışı edilen) iki İşçi Partisi milletvekilinin yaşadığının aynısını yaşarlar." dedi.

Birleşik Krallık'ın bir parçası olan İskoçya'nın uluslararası ilişkileri İngiltere tarafından belirleniyor. İskoçya'nın atacağı adımlarda İngiliz makamlarını bilgilendirmesi gerekiyor.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İsrail İskoçya
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