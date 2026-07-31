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İşletmesine ceza uygulandığı gerekçesiyle malzemelerini belediye önünde ateşe verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ortağı olduğu işletmeye yüksek sesten ceza kesilen Burhan D., kendilerine uygulanan yaklaşık 840 bin liralık cezaya tepki göstermek amacıyla belediye önüne araçla getirdiği ses sistemi malzemelerini ateşe verdi. Belediyeden yapılan açıklamada ise daha önce 2 defa tutanak tutulan işletmenin aynı fiili üç yıl içinde ikinci kez tekrarlaması nedeniyle ceza uygulandığı belirtildi.

İşletmesine ceza uygulandığı gerekçesiyle malzemelerini belediye önünde ateşe verdi

Manavgat ilçesi Side Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmenin ortağı Burhan D., ses sınırını aştıkları için belediye tarafından 839 bin 18 liralık ceza tutanağı düzenlendiği gerekçesiyle araca yüklediği ses sistemlerini Manavgat Belediyesi önüne getirdi. Burhan D., araçtan çıkardığı malzemeleri belediyenin önündeki kaldırıma atıp, yanında getirdiği şişedeki benzini de üzerine döktü. Burhan D., daha sonra malzemeleri ateşe verdi.

İşletmesine ceza uygulandığı gerekçesiyle malzemelerini belediye önünde ateşe verdi 1

YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Personelinin maaşını ödeyemediğini ve yaklaşık 840 bin TL ceza uygulandığını söyleyen Burhan D., "Sorun olan şeyi çözdük, aldık ateşe verdik. Kendileri de rahatlasın biz de rahatlayalım" diye bağırdı. Alevler ise belediye görevlileri tarafından yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü. Bir süre sakinleştirilmeye çalışılan Burhan D., tepkisini bağırarak sürdürdü. Burhan D., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay anı, cep telefonu kamerasıya kaydedildi.

İşletmesine ceza uygulandığı gerekçesiyle malzemelerini belediye önünde ateşe verdi 2

BELEDİYE: "ŞİKAYETLERİN GEREĞİ YERİNE GETİRİLDİ"

Manavgat Belediyesi’nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise işletme hakkında çeşitli kurumlara çok sayıda şikayet olduğu, daha önce 2 defa tutanak tutulduğu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 232 bin 264 TL idari para cezası uygulandığı hatırlatılarak, "Aynı fiilin üç yıl içinde ikinci kez tekrarlanması nedeniyle işletmeye 839 bin 18 lira idari para cezası uygulandı. CİMER'e, bakanlığa ve belediyeye yapılan şikayetlerin gereği yerine getirildi. Bugün belediye hizmet binamız önünde gerçekleştirilen ve kamu güvenliğini tehdit eden bu eylem asla kabul edilemez. Olayla ilgili gerekli tutanaklar düzenlenmiş olup, eylemi gerçekleştiren kişi ve olayla bağlantısı bulunan diğer kişiler hakkında tüm hukuki ve cezai süreçler başlatılmıştır" denildi.

İşletmesine ceza uygulandığı gerekçesiyle malzemelerini belediye önünde ateşe verdi 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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