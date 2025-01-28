Gözaltılar peş peşe geldi! Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

BARIŞ PEHLİVAN VE SERHAN ASKER'E GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Barış Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Pehlivan, işlemleri için emniyete götürüldü.

Pehlivan ile birlikte Halk TV programcısı ve Sorumlu Müdür Serhan Asker'in de gözaltına alındığı belirtildi.

BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Asker ile Pehlivan'ın ardından Halk TV sunucusu Seda Selek de gözaltına alındı.

CHP HEYET GÖREVLENDİRDİ

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınması ile ilgili heyet görevlendirdi. Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığındaki heyette; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yer alıyor. Heyetin, gözaltı süreçlerini takip edeceği, gazetecilere hukuki destek vererek yanlarında bulunacağı belirtildi.

(AA)