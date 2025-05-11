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İspanya'da hayvan hakları savunucuları boğa güreşlerinin yasaklanması için eylem yaptı

İspanya'da önde gelen iki hayvan hakları derneği, başkent Madrid'deki Las Ventas Arenası önünde boğa güreşi karşıtı gösteri yaptı.

İspanya'da hayvan hakları savunucuları boğa güreşlerinin yasaklanması için eylem yaptı

Aziz Fermin Festivali'nin yapıldığı hafta kapsamında Las Ventas'ta programlanan boğa güreşlerini protesto etmek üzere toplanan kalabalık grup, vücutlarına kırmızı boya döktü.

Hayvan hakları örgütleri Anima Naturalis ve CAS International, boğa güreşlerinin sona erdirilmesini talep ederek, "Hayvan haklarını ihlal eden bir uygulamaya yönelik kamu sübvansiyonlarının sona erdirilmesini talep ediyoruz. Şehir, artık zulmü normalleştiren bir geleneğe ortak olamaz. Kültürel kararlarda şeffaflık talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Boğa güreşlerinin yasaklanması için şubat ayında İspanya Meclisine 715 bin 606 İspanyol'un imzasının olduğu dilekçenin sunulduğunu belirten hayvan hakları dernekleri, 2013 yılında Senatodaki oylamayla boğa güreşlerinin İspanya'nın kültürel değeri olarak tanındığı, koruma altına alındığı ve teşvik edildiği yasanın iptalini istedi.

İspanya'da 11. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 1991'de Kanarya Adaları ve 2010'da Katalonya'da yasaklanmıştı.

Boğa güreşlerini organize eden kurumlar ise İspanya genelinde yılda 1800'den fazla boğa güreşinin yapıldığını ve bu etkinliklerin direkt ve dolaylı olarak ülke ekonomisine 3,5 milyar avroluk etki sağladığını, yaklaşık 200 bin kişinin bu sektörden geçindiğini savunuyor.

Madrid özerk yönetim hükümeti, boğa güreşlerinin yapıldığı tarihi Las Ventas Arenası'nın yenilenmesi için 40 milyon avrodan fazla yatırım yapacağını, ayrıca bakımı için 2,2 milyon avro daha harcayacağını duyurdu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İspanya hayvan hakları
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