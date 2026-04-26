İspanya'da lunaparkta korku dolu anlar: Salıncağın halatı koptu: 4 yaralı

İspanya'da lunaparkta dev sapan olarak bilinen "Steel Max" adlı oyuncağın halatının kopması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenen yıllık fuar etkinlikleri sırasında facianın eşiğinde dönüldü. Lunaparkta dev sapan olarak bilinen "Steel Max" adlı oyuncağın halatı koptu. Kapsül, bağlı olduğu halatlardan birinin kopması ile hızla direğe çarpmasının ardından havada asılı kaldı. Kazada, 2'si oyuncağın kapsülünde bulunan çocuklar, 2'si oyuncağın yakınında bulunan kişiler olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Acil müdahale ekipleri, kaza sonrası bölgeyi güvenlik altına alarak, kapsülde mahsur kalan yaralıları kurtardı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Steel Max, yay tahrik sistemi veya elastik kablolar kullanarak iki kişilik kapsülü saatte 160 kilometre hıza ulaştırarak, 90 metreyi aşan yüksekliğe fırlatıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

