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İspanya'dan NATO'ya ayrılan ödeneğe yeni düzenleme: Artık yüzde 5'lik gelirini ayırmayacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde kararlaştırılan savunma harcamalarının 2035'e kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarılması taahhüdünde, ülkesini yüzde 2,1 ile sınırlayarak dışarıda bıraktı.

İspanya'dan NATO'ya ayrılan ödeneğe yeni düzenleme: Artık yüzde 5'lik gelirini ayırmayacak

Sanchez, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Savunmaya GSYH'nin yüzde 2,1'i oranında harcama yapılması, teknik ve beşeri kabiliyetlerin karşılanmasına yetiyor." dedi.

"Bu zirvede başka bir İspanya başbakanı olsaydı, savunma harcamalarına GSYH'nin yüzde 5'inin ayrılmasına imza atardı ve bu bir hata olurdu ama biz yapmadık." ifadesini kullanan Sanchez, "Yüzde 2,1 bizim sosyal modelimizle bağdaşan ve yeterli bir oran." şeklinde konuştu.
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"İSPANYA, NATO İLE TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİREN BİR ÜLKEDİR"

Zirvede varılan anlaşma için "sadık, çok uluslu, ittifakın tüm üye ülkelerini memnun eden bir anlaşma" değerlendirmesini yapan Sanchez, "Ulusal egemenliğimize saygı gösteriliyor ve biz de diğer üyelere saygı gösteriyoruz. İspanya, NATO ile taahhütlerini yerine getiren, güvenilir, egemen ve sağlam bir ülkedir." açıklamasında bulundu.

Sanchez, "Tartışılan konu savunma harcamalarının yüzdeleri değil ihtiyaç duyduğumuz kapasiteler olmalıdır. Daha fazla fırkateyne ihtiyacımız yok. Daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
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ZİRVE BOYUNCA ABD BAŞKANIYLA SELAMLAŞMADI

Zirve öncesinde "İspanya bir sorun" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine, "İspanya çözümdür. İspanya her zaman çözümler sunar, asla sorun olmamıştır." diye cevap veren Sanchez, zirve boyunca ABD Başkanı ile selamlaşmamasını "fırsat olmaması ve tesadüfi bir durum" olarak açıkladı.

(AA)

25 Haziran 2025
25 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
NATO İspanya abd
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