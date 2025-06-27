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İspanya ile İsrail arasında diplomatik kriz

İspanya'nın, Avrupa Birliği'nden (AB) "İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya alması" talebi, İspanya ile İsrail arasında diplomatik krize neden oldu.

İspanya ile İsrail arasında diplomatik kriz

AB Konseyi'nin Brüksel'de yaptığı toplantıda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in üye ülkelerin liderlerinden AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalarını talep etmesi üzerine yazılı açıklama yapan İsrail'in Madrid Büyükelçiliği, bunun "Ahlaki açıdan savunulamaz" olduğunu ileri sürdü.

İsrail Büyükelçiliği, İspanya'nın bu tutumundan dolayı, "tarihin yanlış tarafına yerleştirileceğini" ifade ederek, "İspanyol hükümetinin benimsediği tutum, İspanya'yı, Orta Doğu'ya ilişkin Avrupa tutumunun en uç ve giderek daha da izole edilmiş tarafına yerleştiriyor." iddiasında bulundu.

İSRAİLLİ ELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRDI

Kısa sürede bu açıklamaya cevap veren İspanya Dışişleri Bakanlığı, "İspanya hükümetiyle ilgili kabul edilemez açıklaması" nedeniyle İsrail'in Madrid Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dan Poraz'ı, Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İSRAİLLİ SORUMLULAR İÇİN BİREYSEL YAPTIRIMLAR İSTEMİŞTİ

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 23 Haziran'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda AB'deki mevkidaşlarından, İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını, silah ambargosu uygulanmasını ve İsrailli sorumlular için bireysel yaptırımlar istemişti.

İsrail, İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin devletini resmi olarak tanımasından sonra Madrid'deki büyükelçisini geri çektiği için halen maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

(AA)

26 Haziran 2025
26 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği İspanya İsrail
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