HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Isparta'da akılalmaz kaza! Ani fren yapınca 7 araç birbirine girdi

Isparta’da cadde üzerinde otomobilin ani fren yapması sonucu arkasında seyir halinde bulunan 7 otomobil birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Isparta'da akılalmaz kaza! Ani fren yapınca 7 araç birbirine girdi

Kaza, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi’nde bulunan Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nin alt kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki kavşakta en öndeki aracın ani fren yapmasıyla birlikte arkasında bulunan araçlar birbirine arkadan çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Toplam 7 aracın karıştığı kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlarla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"
Bursa trafik kazası! Otomobiller kafa kafaya çarpıştıBursa trafik kazası! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.