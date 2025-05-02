Isparta'da can pazarı: Yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda seyreden bir yolcu midibüsü devrildi. Yan yatan midibüsteki 16 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta'dan Keçiborlu istikametine giden yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İHA
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