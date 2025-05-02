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Isparta'da can pazarı: Yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Isparta'da meydana gelen kazada bir yolcu midibüsü devrildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 16 kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve jandarma ekibinin intikal ettiği öğrenildi.

Isparta'da can pazarı: Yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda seyreden bir yolcu midibüsü devrildi. Yan yatan midibüsteki 16 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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16 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta'dan Keçiborlu istikametine giden yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçerek devrildi.

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YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kazada yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta kaza
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