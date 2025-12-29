HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Isparta’da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Isparta’da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kaza, Isparta’nın Yalvaç ilçesi İleği köyü Deveci Çeşmesi mevkiindeki virajda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli’nin Bozkurt ilçesinden Diyarbakır’a seyir halinde olan H.A. idaresindeki otomobil, virajda fark edilemeyen gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak, yolun sağ tarafındaki şarampole savruldu. Şarampole sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi. Kazada aracın sağ ön tekerleği yerinden koparken, yolculardan V.A. kazayı yara almadan atlattı. Sürücü H.A. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan E.G., E.G. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Isparta’da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı 1

Isparta’da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı 2

Isparta’da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı 3

Isparta’da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı 4

Isparta’da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsung Galaxy S26 çekmeyen yerde konuşturacakSamsung Galaxy S26 çekmeyen yerde konuşturacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Yarın Türkiye yolcusuCumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Yarın Türkiye yolcusu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.