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Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

R.K.'nın (39) kullandığı otomobil, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Gönen ilçesi mevkisinde ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Elif Kaya (37) ve S.E.K. (5), Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Elif Kaya, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Isparta
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