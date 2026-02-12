HABER

Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 42 şüpheliye adli işlem

Isparta’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 42 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda bin 757 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 32,16 gram metamfetamin, 96 adet sentetik ecza, 0,9 gram esrar ve 0,8 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 42 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak veya Satmak" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Isparta
